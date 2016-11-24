台湾债市：空单回补令10年增额券殖利率由升转收跌，观望美债动向

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 10年公债殖利率大升后转收小跌，因空单回补
* 后续视美债和大型银行动向
* 明日105/11R殖利率区间料在1.20-1.35%
路透台北11月24日 - 台湾指标10年增额公债105/11R 发行前交易殖利率周四盘初大升，后转为收跌。交易员称，美债殖利率走高，台债近两日殖利率反弹激烈后，空单回补令殖利率由升转跌。
他们表示，今日殖利率走高后吸引空单及空手回补，由于近期日台债气氛恐慌，殖利率涨跌幅度都很大，不管多空双方的压力都不小，只要盘势一不对劲，马上进场加码做反向，也使得盘势的震荡加剧。
〞(台债)还是泡水的，很哀怨啊!〞一位票券商交易员表示。
另外一家民营银行交易员说，台债气氛不佳，先前殖利率上弹幅度大，市场恐慌；但30年公债标完之后，压力缓和一些。只不过，冷券市场的卖压一直没有纾缓，大型银行及公股银行的债券买盘迟不见进场，也使指标券的买盘缩手。
他并指出，在美国新的政局下，美债殖利率走高，台湾财政部特别关切公股银行的操作绩效，这也令公股银行在台债的买进动作消极。
〞成绩单拿出来怎么样? 很难看嘛，还有谁敢现在买(债券)？〞他说。
不过，也有大型证券商交易员认为，今日冷券市场上大型银行高挂20年券的买盘利率在1.8%，虽然偏高于市场水位，但不排除这是大型银行想进场的讯号。尤其是日前标售的30年券投标倍数高达2倍以上，这背后可能隐含着大型银行的落标，未来不排除会在10年券的初级标售中进场。
美国公债收益率周三从多年高位下跌。美国10月耐久财订单明显反弹，消费者信心因特朗普胜选而跳升。美国指标10年期公债 收益率报2.35%，稍早升至2015年7月15日以来最高的2.42%。
交易员预估，明日105/11R发行前交易殖利率交投区间将在1.20-1.35%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)
10 105/11R -1.59 1.2711 1.2650-1.3470 67.5
*表创该券交易以来殖利率高位。
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.2900%
5 105/13 0.8700%
3 105/1 没有成交
2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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