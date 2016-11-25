中国票据市场：资金价格高企转贴利率大涨，部分银行叫停买入雪上加霜

路透上海11月25日 - 中国票据市场转贴利率本周大幅上行，一年期国有及股份制银行承兑电票成交价格大涨约20个bp(基点)至3.15%-3.20%。交易员称，资金成本居高不下继续推升票据利率，且周中多家银行暂停收票，买盘稀缺令票据市场流动性骤然收紧。

某大行分行交易员称，最近两天总行紧急叫停了转贴票据买入，“已经审批的业务也全部取消，就没再收了，看样子至少得到这个月末。”

考虑到实体经济信贷需求不足，票据买入原本是商业银行月末扩充资产规模的主要手段之一。上述交易员表示，“本来想多收点票呢，一停没戏了。”

一股份制银行分行票据业务人士称，近期资金价格过高，也在限制机构收票意愿，“票据价格涨的很快，但资金价格还是太高了，我们这周就没怎么做交易。”

“不清楚是不是受到了什么指导，反正收票的少，价格也涨了，”华南一银行交易员表示。

中国央行公开市场本周以来连续进行7天、14天、28天三个期限的逆回购组合操作，单周累计净投放400亿元人民币，较上周数千亿的投放力度明显收敛，且最后两个交易日转为小幅净回笼。伴随周中人民币兑美元汇价破位下跌，银行间资金面延续稳中偏紧状态。

中国银行间市场周五资金面隔夜供需两旺，惟跨月的七天期品种在大量需求下显得供给偏少。交易员称，公开市场逆回购投放累积效应显现，大行供给增加，不过面临年底时点因素，且央行近两天又开始回笼资金，叠加人民币持续贬值，后续资金面预期仍不甚乐观。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价