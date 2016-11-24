国际油市：油价持稳，拟议的减产协议仍存不确定性

交易员表示，市场交投低迷，因美国适逢假期，且石油输出国组织(OPEC)牵头的产油国减产计划仍存在不确定性，因此市场不愿对价格走向进行大举押注。

OPEC将于11月30日开会协调减产问题，非OPEC成员国俄罗斯也有可能出席，但该组织内部对于谁该减产以及减产多少存在分歧。

多数分析师相信OPEC会达成某种形式的减产，不过这是否足以推高市场仍不确定。市场两年多来一直为供应过剩所累。

“我们预计OPEC将在下周的维也纳会议上达成一项协议...如果确实成功达成协议，布兰特油价有望测试年内高点每桶53美元，”澳新银行(ANZ)在周四发给客户的一份报告中称。

但报告并称，“投资者建仓数据及价格走势显示，市场仍然不相信，”，而且净多仓仍处于今年稍早所及每桶27美元以来低位附近。

国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周四表示，即便减产了，油价可能也会很快再度承受下行压力，因为OPEC引领的减产会使得美国页岩油生产商大幅增产。

C//除OPEC之外，交易员表示美元升值也影响了油价。美元升值令以美元计价的石油价格偏贵，有可能抑制需求。(完)

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