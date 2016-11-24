更正-金属期市：中美通胀预期推动金属价格上涨，伦敦期铜逼近6,000美元

(更正：因译文有误，内文第一段改为“伦敦期锌周四触及八年高位”，非“伦敦期锡”)

路透墨尔本11月24日 - 伦敦期锌周四触及八年高位，期铜连续第四个交易日跳涨，投资者因看好中国和美国通胀形势及美国制造业益发强劲的迹象，将更多资金投入大宗商品。

对美国将在12月及明年升息的押注推高美元，加大了大宗商品对于寻求对冲通胀风险的投资者的吸引力。

与此同时，中国将人民币汇率中间价下调至2008年6月以来最低，也鼓励大陆投资者将大宗商品作为对冲美元进一步上涨的工具。

0742 GMT，伦敦期铜 跳涨2.4%至每吨5,877.50美元。期铜稍早曾触及每吨5,939美元，升向11月11日创下的高位6,025.50美元，该水准为2015年6月11日以来最高。

上海期铜 扬升5.4%，收报每吨48,210元人民币。

券商Argonaut Securities在报告中指出，有关铜需求前景改善的预期正在升温。

“此前对于中国铜需求的悲观担忧可能过度了。在我们看来，展望未来，中国和美国经济形势改善的前景将支撑2017年的铜市增长超过2016年。”

投资者还买入铅和锌，上海期铅和期锌都大涨约4.5%。伦敦期锌 升2%至每吨2,749美元，之前曾触及2008年以来最高位，从而引发更多的动能买盘。（完）

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