更新版 1-中国汇市：人民币随中间价大幅收跌创近八年半新低，续贬压力仍大

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 人民币随中间价大幅收跌创近八年半新低
* 在岸汇价盘中跌破6.92元，离岸跌破6.96元关口
* 中间价遵循定价机制，足见监管层仍有定力
* 客盘仍偏购汇，大行继续提供美元流动性
* 美元指数强劲，续贬压力仍较大 (新增评论和收盘报价)
路透上海/北京11月24日 - 人民币兑美元即期 周四大幅收跌，与中间价均创出近八年半新低。交易员称，中间价根据定价机制运行，足见监管层仍有定力；盘中客盘仍偏购汇，大行在6.92元关口继续向市场提供美元流动性；但美元指数强势不改，人民币续贬压力仍较大。
他们并表示，离岸CNH 早盘一度跌破6.96元关口，再刷记录新低，与在岸价差亦扩大至400点，但随后呈探底反弹，疑似出现大行维稳迹象。即期市场贬值压力亦有向掉期市场转移的迹象，一年期掉期 买盘增加，掉期点明显上扬。
“一开盘就一步到位了，后来大行来了（美元）就下来一些，日内还是蛮平稳的。”一股份行交易员称。
他并表示，当前自营盘只能顺着趋势做，不过美元指数涨得太凶，也增加了市场的顾虑，担心其随时回调。
“（对人民币走势）真的要放开思想，不要拘泥于特定的水平，但年化贬值幅度还是比较惊人的，不知道明年购汇是什么情况。”一外资行交易员称。
全球汇市方面，周四美元兑欧元超越更多去年高位，只有2015年3月高点1.0457还站在该货币对通往平价的路上。银行业者再次表示有可能达到平价水平。
美国市场周四因感恩节休市，交投料将清淡。欧洲时段早盘，美元又树立起一系列新的地标，在周三美国发布又一波强劲数据之后延续涨势。
以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.9189 6.8928 -0.38%
XS>
中间价 6.9085 6.8904 -0.26% 成交额<CNYSPTVOL=CF 362.88亿美元 240.92亿美元
XT> 日内波动幅度(pips) 122 日低6.927 日高6.9148
今年以来升贬幅度 -6.15% 2005年汇改以来升贬 19.62%
幅度 一年期美元/人民币掉 619
期
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.95 6.9539 一年期NDF<CNY1YNDFO 7.124 7.132
R=>
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9194；人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.2934、6.1336和8.5986。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良)
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