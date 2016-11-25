《分析师观点》台湾微调高今年GDP预估，复苏力道偏弱料央行按兵不动

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月25日 - 台湾主计总处周五公布，将2016年经济成长率预估上修至1.35%(原估为成长1.22%)、 通膨率上修至1.31%(原估为成长1.12%)。
主计总处并公布第三季经济成长率 统计值为成长2.03%，概估值为成长2.06%。
主计总处并预估，2017年经济成长率为1.87%，通膨率为0.75%。
台湾央行第三季全体理监事会议决议重贴现率持平在1.375%，结束先前连续四季降息。
**市场评论**
--台新投顾产经研究部经理 王凯民：
主计总处预估全年GDP将成长1.35%是过于乐观，主要是第四季总体经济指标较第三季差一些，且特朗普当选美国总统、苹果公司下修销售数字，因为苹果手机而带动的出口及工业生产均已减弱，景气复苏力道偏弱，预估第四季GDP将往下修，全年要达到1.35%的成长率会有一点难度，料央行年底将按兵不动。
展望明年，主计总处下修预测值，由于潜在不确定性因素更多，包括英国启动脱欧、特朗普上任等，不论从各项经济指标或是10月出口已开始减弱来看，虽然景气是向上的趋势不变，但我们对明年的景气看法保守一点。
--元大投顾总经分析师 陈森林：
今年GDP预估符合预期，不过明年GDP预估则未如预期上调，可能因为美国总统大选由川普(特朗普)胜出，为明年全球市场投下变数。且今年令台股表现有撑的主因来自外资汇入及买超台股，但明年外资动向将面临重大考验，因美联储可能小幅加速升息步伐及川普政府希望资金回流美国投资，较不利台湾等新兴市场资金流入。预期台湾央行从第四季至明年上半年应会持平利率决策，暂先观望美联储升息节奏。
**市场反应**
--台湾股市加权股价指数 周五收高0.08%，报9,159.07点。
--台币兑美元 收跌1.5分报31.942。
--台湾指标10年期公债105/11R 发行前交易殖利率收低1.11基点，报1.26%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾主计总处网，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
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**相关背景**
--央行第三季理监事会议决议重贴现率维持1.375%不变，终止先前连续第四季降息。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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