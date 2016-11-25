《分析师观点》台湾微调高今年GDP预估，复苏力道偏弱料央行按兵不动

路透台北11月25日 - 台湾主计总处周五公布，将2016年经济成长率预估上修至1.35%(原估为成长1.22%)、 通膨率上修至1.31%(原估为成长1.12%)。

主计总处并公布第三季经济成长率 统计值为成长2.03%，概估值为成长2.06%。

主计总处并预估，2017年经济成长率为1.87%，通膨率为0.75%。

台湾央行第三季全体理监事会议决议重贴现率持平在1.375%，结束先前连续四季降息。

**市场评论**

--台新投顾产经研究部经理 王凯民：

主计总处预估全年GDP将成长1.35%是过于乐观，主要是第四季总体经济指标较第三季差一些，且特朗普当选美国总统、苹果公司下修销售数字，因为苹果手机而带动的出口及工业生产均已减弱，景气复苏力道偏弱，预估第四季GDP将往下修，全年要达到1.35%的成长率会有一点难度，料央行年底将按兵不动。

展望明年，主计总处下修预测值，由于潜在不确定性因素更多，包括英国启动脱欧、特朗普上任等，不论从各项经济指标或是10月出口已开始减弱来看，虽然景气是向上的趋势不变，但我们对明年的景气看法保守一点。

--元大投顾总经分析师 陈森林：

今年GDP预估符合预期，不过明年GDP预估则未如预期上调，可能因为美国总统大选由川普(特朗普)胜出，为明年全球市场投下变数。且今年令台股表现有撑的主因来自外资汇入及买超台股，但明年外资动向将面临重大考验，因美联储可能小幅加速升息步伐及川普政府希望资金回流美国投资，较不利台湾等新兴市场资金流入。预期台湾央行从第四季至明年上半年应会持平利率决策，暂先观望美联储升息节奏。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周五收高0.08%，报9,159.07点。

--台币兑美元 收跌1.5分报31.942。

--台湾指标10年期公债105/11R 发行前交易殖利率收低1.11基点，报1.26%。

**相关连结**

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**相关背景**

--央行第三季理监事会议决议重贴现率维持1.375%不变，终止先前连续第四季降息。