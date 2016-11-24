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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 17:09 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持续走高，因美元保持强势

0813 GMT

* 美元/日圆仍是美国公债收益率的推动因素，美联储12月升息几成定局

* 113.00上方的停止单被触发，将包络线推高至113.52

* 3月29日高位113.80为我们周三设定的目标位，当时汇价还在111.45之下

* 须留意115.00处的障碍在增加，预计此处将有相当大的阻力

* 谨防获利了结持续以及日本出口商的卖盘

* 112.00上方有来自日本进口商和投资者的坚实买盘

(完)

(编译 王琛；审校 白云)

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