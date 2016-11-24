《汇市简讯》美元/日圆持续走高，因美元保持强势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0813 GMT
* 美元/日圆仍是美国公债收益率的推动因素，美联储12月升息几成定局
* 113.00上方的停止单被触发，将包络线推高至113.52
* 3月29日高位113.80为我们周三设定的目标位，当时汇价还在111.45之下
* 须留意115.00处的障碍在增加，预计此处将有相当大的阻力
* 谨防获利了结持续以及日本出口商的卖盘
* 112.00上方有来自日本进口商和投资者的坚实买盘
(完)
(编译 王琛；审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。