更新版 1-表格：台湾10月M2年增率降至3.98%，外资转净汇出但资金仍宽裕

(新增央行官员说法)

路透台北11月24日 - 台湾央行周四公布，10月日平均货币总计数M2年增率降至3.98%，创三年半新低，主要是受到外资转呈净汇出的影响，累计1至10月M2平均年增率为4.60%。在M1B方面，10月M1B年增率降为6.35%，1至10月平均年增率为6.34%。

台湾央行经济研究处副处长吴懿娟解释，10月因外资净汇出19.16亿美元，且去年基期较高，致M2年增率跌破4%，惟1-10月平均年增率仍达到4.60%，显示目前市场资金还是相当宽裕。

外汇存款方面，据央行统计，至10月底全体货币机构外存余额跌破4.9兆(万亿)台币，降为4兆8,863亿台币，较上月底减少670亿台币；外界关心，12月美国联准会(FED)若升息，外汇存款是否进一步下降？

吴懿娟表示，外存亦是企业的资金调度及民众理财管道之一，美国联准会(FED)年底若升息，到目前为止，市场均认为国际美元会升值，资金可能从新兴市场流回到美国。

但她说，从11月初美国大选后市场虽有波动，但随特朗普释出与选前不一样的讯息，且美经济呈稳健成长，这两天外资又进来比较多了。再者，台湾有充沛的外汇存底、银行体系有非常充裕的资金，足以应付来自国际金融市场的波动。

央行并公布，10月银行体系净超额准备增至486亿台币；吴懿娟指出，在排除2014年元月春节因素的530亿余台币后，该数字已创2010年10月以来新高。

〞现在全球都是维持比较宽松的货币情势，我们的超额准备有稍微多一点。〞吴懿娟说。

2016年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。

M2 M1B

2016年

10月 3.98 6.35

9月 4.05 6.36

8月 4.51 6.48

7月 4.70 6.24

6月 4.42 6.23

5月 4.14 6.30

4月 4.65 6.30

3月 4.81 6.16

2月 5.17 6.11

1月 5.63 6.92

2015年

12月 5.68 6.37

11月 6.39 6.73

10月 6.58 6.75

9月 6.50 6.62

8月 6.01 5.86

7月 6.06 5.66

6月 6.53 6.09

5月 6.81 6.18

4月 6.53 5.58

3月 6.57 5.87

2月 6.51 6.12

1月 5.86 5.03

2014年

12月 5.85 6.90

11月 5.22 6.95

10月 4.98 7.18

9月 5.31 7.36

8月 5.64 7.56

7月 5.63 7.65

6月 5.74 7.46

5月 5.91 8.14

4月 6.24 9.10

3月 5.89 8.87

2月 5.61 8.63

1月 5.97 9.93

2013年

12月 5.75 8.50

11月 6.05 8.85

10月 5.99 8.58

9月 5.54 8.05

8月 5.41 8.31

7月 5.42 8.63

6月 4.82 7.89

5月 4.32 7.04

4月 3.71 5.72

3月 3.78 6.03

2月 3.53 5.66

1月 2.99 3.97(完)