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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 16:43 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月24日

11月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地
时间16:42时，1港元=0.89169人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为23.09%，低于上交易日收盘的23.60%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.44      4.61      1.08
 建设银行                                          5.39      5.69      1.06
 中国银行                                          3.45      3.46      1.12
 农业银行                                          3.19      3.20      1.12
 招商银行                                         18.74     18.94      1.11
 中信银行                                          6.90      5.05      1.53
 交通银行                                          5.86      6.00      1.10
 民生银行                                          9.35      8.73      1.20
 中国人寿                                         25.94     21.85      1.33
 中国平安                                         36.42     42.35      0.96
 中国太保                                         31.09     29.95      1.16
 中信证券                                         17.60     18.08      1.09
 新华人寿                                         47.28     39.55      1.34
 海通证券                                         16.92     14.92      1.27
 华能国际                                          7.32      4.63      1.77
 大唐发电                                          3.98      2.07      2.16
 华电国际                                          5.09      3.13      1.82
 中煤能源                                          6.57      4.16      1.77
 中国神华                                         17.43     16.20      1.21
 中国石油                                          7.55      5.35      1.58
 兖州煤业                                         12.61      5.82      2.43
 中国石化                                          5.07      5.40      1.05
 上海石化                                          6.11      4.08      1.68
 中海油服                                         13.38      7.50      2.00
 仪征化纤                                          4.17      1.59      2.94
 中国铝业                                          4.47      3.58      1.40
 江西铜业                                         20.93     12.60      1.86
 洛阳钼业                                          4.27      2.10      2.28
 紫金矿业                                          3.52      2.51      1.57
 马钢股份                                          2.95      2.08      1.59
 鞍钢股份                                          4.95      4.50      1.23
 重庆钢铁                                          2.52      2.49      1.14
 海螺水泥                                         18.45     22.25      0.93
 洛阳玻璃                                         25.61      5.45      5.27
 京城机电                                         11.85      3.77      3.53
 中联重科                                          4.79      3.43      1.57
 金隅股份                                          4.55      2.93      1.74
 中国国航                                          7.63      5.09      1.68
 东方航空                                          6.50      3.58      2.04
 南方航空                                          7.42      4.41      1.89
 中国远洋                                          5.77      3.04      2.13
 中海集运                                          4.48      1.72      2.92
 中集集团                                         15.70     11.56      1.52
 中海发展                                          7.41      4.47      1.86
 宁沪高速                                          8.94     10.32      0.97
 深高速                                            8.64      7.43      1.30
 成渝高速                                          5.01      3.18      1.77
 皖通高速                                         17.93      6.47      3.11
 广深铁路                                          4.48      4.06      1.24
 中国南车                                         10.33      7.05      1.64
 中国交建                                         15.32      9.18      1.87
 中国铁建                                         11.72     11.30      1.16
 中国中铁                                          9.28      6.88      1.51
 长城汽车                                         10.81      7.01      1.73
 比亚迪                                           55.69     46.00      1.36
 广汽集团                                         25.28      9.77      2.90
 青岛啤酒                                         31.10     31.00      1.13
 白云山                                           25.92     18.56      1.57
 新华制药                                         13.45      5.89      2.56
 海信科龙                                         10.79      6.80      1.78
 南京熊猫                                         15.80      7.47      2.37
 晨鸣纸业                                          9.60      7.11      1.51
 上海医药                                         20.31     19.42      1.17
 中兴通讯                                         16.95     12.22      1.56
 东方电气                                         10.16      6.28      1.81
 潍柴动力                                          9.96     12.18      0.92
 东北电气                                          7.97      3.13      2.86
 广船国际                                         27.61     11.40      2.72
 昆明机床                                          8.46      2.72      3.49
 一拖股份                                         11.62      4.49      2.90
 北辰实业                                          4.30      2.56      1.88
 创业环保                                          8.98      4.42      2.28
 中国中冶                                          4.96      2.70      2.06
 金风科技                                         17.93     11.78      1.71
 丽珠                                             59.60     48.15      1.39
 万科                                             26.93     23.10      1.31
 郑煤机                                            6.90      3.92      1.97
 大连港                                            3.04      1.46      2.34
 山东墨龙                                         11.63      3.67      3.55
 浙江世宝                                         46.00     12.62      4.09
 复星医药                                         23.93     24.70      1.09
 光大银行                                          4.07      3.63      1.26
 东江环保                                         19.01     13.38      1.59
 上海电气                                          8.42      3.71      2.55
 广发证券                                         19.66     18.10      1.22
 华泰证券                                         20.32     17.76      1.28
 东方证券                                         16.61      8.21      2.27
 光大证券                                         17.54     12.42      1.58
 招商证券                                         19.06     12.52      1.71
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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