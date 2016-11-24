《全球汇市》美元继续飙升，隔夜美国耐用品订单数据带来提振

这似乎正中欧洲、日本和中国决策者下怀，他们希望本币走低能助其解决各自的经济增 长问题。 0814 GMT，日圆兑美元再跌0.9%至113.49。欧元持稳于1.0530美元，之前曾触及1.0518 的低位；美元指数 亦持稳于101.95，略低于早盘高位102.05。 “日圆走低的势头或将持续到年底，因为我们认为美联储将在2017年升息两次或三次， ”IHS Markit的东京首席经济学家Harumi Taguchi说道。 美国10年期公债收益率周三盘中一度涨至2.41%，收报在长期阻力位2.35%上方。美国公 债收益率飙升是因市场预期美国新政府将增加基于债务融资的刺激支出。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0557 1.0556 +0.01 -2.79 1.0860 美元/日圆 113.26 112.50 +0.68 -5.85 120.30 欧元/日圆 119.60 118.69 +0.77 -8.33 130.47 美元/瑞郎 1.0158 1.0163 -0.05 +1.40 1.0018 英镑/美元 1.2434 1.2438 -0.03 -15.63 1.4738 美元/加元 1.3519 1.3486 +0.24 -2.31 1.3839 美元/离岸人民币 6.9459 6.9528 -0.10 +5.75 6.5680 澳元/美元 0.7375 0.7384 -0.12 +1.37 0.7275 新西兰元/美元 0.6988 0.7010 -0.31 +2.39 0.6825 欧元/瑞郎 1.0729 1.0726 +0.03 -1.44 1.0886 欧元/英镑 0.8491 0.8480 +0.13 +15.26 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.7725 9.7948 -0.23 +6.56 9.1705 美元/挪威克朗 8.6186 8.6120 +0.08 -2.50 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王颖/汪红英/王琛；审校 王洋/孙茉莉/白云)