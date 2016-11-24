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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 16:55 BJT

香港已公布经济指标--2016/11/24

时间         经济指标               按年%            前月（季）按年  上年同月（季）按
                                                      %               年%
 2016年9月    零售销售值             -4.1             -10.5           -6.3
 2016年9月    零售销售量             -3.9             -11.0           -4.0
 2016年10月   综合消费物价指数(CPI)  +1.2             +2.7            +2.3
 2016年10月   甲类消费物价指数(CPI   +1.1             +3.3            +2.5
              A)                                                      
 2016年第三   本地生产总值(GDP)      +1.9             +1.7            +2.3
 季                                                                   
 
                                     16年8月-10月%    16年7月-9月%    15年8月-10月%
              失业率                 3.4              3.4             3.3
 
              （以下以10亿港元为单   当月             前月            上年同期
              位）                                                    
 2016年10月   贸易赤字/盈余          -37.22*          -39.71          -29.65
    
    注：*为已经更新
        ^经修订数据。（完）    
    
    **如欲提取相关资料，请点击下列代码**
 经济指标预测或公布日程 
 美国与加拿大             日本           
                          
 欧洲                     台湾           
 中国                     
                          
 已公布经济指标一览 
 美国                     日本          
 欧洲                     韩国          
 中国                     香港          
 澳洲                     台湾          
 
 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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