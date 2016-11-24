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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 17:14 BJT

中港贸易：中国大陆10月通过香港进口黄金增长15.8%，至61.075吨

路透11月24日 - 周四公布的数据显示，中国10月通过香港净进口的黄金数量增长15.8%。

根据香港政府统计处电邮给路透的数据，中国10月黄金净进口量从9月的52.762吨增至61.075吨。

总进口量从9月的64.826吨增至67.165吨。(完) (编译 王颖；审校 于春红)

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