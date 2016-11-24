修正-欧元区经济：金融稳定风险上升，一些国家债务形势仍脆弱--ECB

(修正第一段日期，应为周四，非“周五”)

路透法兰克福11月24日 - 欧洲央行周四表示，欧元区的金融稳定风险正在上升，对于一些国家债务可持续性的担忧或再起，这有可能加大区内最弱国家所面临的压力。

在这份不太常见的悲观报告中，欧洲央行警告全球面临政治形势的转变，包括美国新政府的因素，或引发资产价格的突然大幅波动和资本流动逆转，从而令加息和收益率上升面临更多的复杂局面。

“政治不确定性增加或将引致更加专注国内、阻碍增长的政策议程，”欧洲央行在例行稳定性检视报告中表示。

“而这可能会推迟亟需的财政和结构性改革，而且在最坏的情况下，可能令比较脆弱的主权国家再度承压，”报告称，“特别是有关债务可持续性的担忧或将重燃，尽管金融市场环境相对宽松。”

欧洲央行警告称，发达经济体的政治事件，包括大西洋两岸的一系列选举和公投活动，可能会引发大的市场动荡，导致金融危机蔓延--鉴于欧元区仍处于一个容易受创、低名义增长的环境，这是个危险因素。

“资产价格进一步调整的风险仍然较高，可能会因各资产类型之间较高的相关性而更趋放大，”欧洲央行称。

“政治不确定性将继续上升，不只是2017年主要欧元区国家繁忙大选议程导致的国家层面，也体现在英退之后的欧盟层面。”