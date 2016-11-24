中国新债：天津下周四将发行289.2亿元一般和专项地方债，期限3-10年

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月24日 - 中国天津市财政局周四公告，将于下周四(12月1日)招标发行总额289.2亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债82.42亿元，期限三年和10年；专项债206.78亿元，期限含三年、五年、七年和10年期。
上述债券均为天津市今年第三批，全部为置换债券。联合资信评估有限责任公司对债券评级为AAA。
具体发行规模和招标时间如下：
类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期
一般债券 三年 48.71 12月1日下午14:00-14:40 12月2日
10年 33.71
小计 82.42
专项债券 三年 68.06 12月1日下午15:00-15:40 12月2日
五年 60.01
七年 48.21
10年 30.5
小计 206.78
总计 289.20
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。
2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)
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here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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