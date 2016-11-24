亚洲橡胶：TOCOM期胶创一年半高位后收升4.1%，因日圆贬值及沪胶上扬

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“TOCOM期胶一直受到日圆大跌或者说美元大涨的推动，因寄望‘特朗普经济学’将加大美国基建支出，”乐天证券商品分析师Satoru Yoshida说。
上海期胶 触及每吨18,400元人民币高位，为2014年6月以来最强，终场收高240元，报每吨17,775元。
“一些投资者针对沪胶了结获利，合约升破18,000元关口后他们有一种成就感，”Yoshida说。
“工业金属价格上涨也助橡胶一臂之力，”他补充说。
伦敦期锌周四触及八年高位，期铜连续第四个交易日跳涨，投资者因看好中国和美国通胀形势及美国制造业益发强劲的迹象，将更多资金投入大宗商品。
新加坡期胶 最新报每公斤177.0美分，涨3.0美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 蔡美珍/艾茂林; 审校 王颖/王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。