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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 17:37 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶创一年半高位后收升4.1%，因日圆贬值及沪胶上扬

“TOCOM期胶一直受到日圆大跌或者说美元大涨的推动，因寄望‘特朗普经济学’将加大美国基建支出，”乐天证券商品分析师Satoru Yoshida说。

上海期胶 触及每吨18,400元人民币高位，为2014年6月以来最强，终场收高240元，报每吨17,775元。

“一些投资者针对沪胶了结获利，合约升破18,000元关口后他们有一种成就感，”Yoshida说。

“工业金属价格上涨也助橡胶一臂之力，”他补充说。

伦敦期锌周四触及八年高位，期铜连续第四个交易日跳涨，投资者因看好中国和美国通胀形势及美国制造业益发强劲的迹象，将更多资金投入大宗商品。

新加坡期胶 最新报每公斤177.0美分，涨3.0美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 蔡美珍/艾茂林; 审校 王颖/王洋)

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