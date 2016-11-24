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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 17:53 BJT

中国新债：吉林省下周四将发行5.72亿元一般地方债，期限三年

路透上海11月24日 - 中国吉林省财政厅周四公告，将于下周四(12月1日)招标发行总额5.7155亿元人民币的一般地方债，期限三年。

上述一般债为吉林省今年第三批，全部为新增债券。具体招标时间为12月1日上午9:30-10:10，12月2日开始计息。联合资信评估有限责任公司对债券评级为AAA。

该债采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。

财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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