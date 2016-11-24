更新版 1-台湾货币市场：跨月资金抢翻天拆款利率冲高，RP及短票利率再跳升

* 市场资金续呈紧俏，拆款利率全面冲高

* 跨月资金抢翻天，两周拆款利率跳至0.50%

* 资金紧俏，短票利率走扬部分成交在0.50%

* RP市场资金更趋紧俏，利率报价紊乱并跳高 (新增央行官员评论，并更新拆款及央行定存单发行细节)

记者 罗两莎

路透台北11月24日 - 台湾银行间短率周四持续走高。资金调度人士称，由于市场资金依旧紧俏，拆款需求更趋畅旺；惟目前大型银行可供拆款资金有限，大都是以到期续做为主，利率全面冲高。今天跨月拆款利率再走扬，对票券商两周拆款利率攀高至0.46-0.50%。

一不愿具名央行官员表示，每天都在密切市场资金状况，目前银行体系超额准备亦相当充裕，惟资金分配略显不均；且自11月9日美国选举以来，央行定存单发行余额已净减1,634.5亿台币。

货币市场资调人员指出，跨月资金更是抢翻天，利率亦跟着水涨船高，今天对票券商跨月拆款均较上日调升1个基点，并自0.46%起跳；而对银行跨月拆借利率则介于0.32-0.37%，亦较昨天升1个基点。

〞我今天有调上来一点点，因为资金很紧、需求很强，大家都疯狂地抢啊。〞一大型银行资调人员说，但因手中可供拆款资金很有限，目前只能到期续做，无法提供更多的资金供拆款。

另一大型银行资调人员则称，目前手中没有多余资金可供拆借，所以今天拆款依旧没有〞开门〞。

〞还是蛮紧的啊，累(累积的积数)的很大，可是根本没有流动性。〞一中型银行资调人员说，加上央行昨天未减发定存单，让大家都担心拿不到钱，且感觉市场资金的确很紧，只好接受较高的利率，有钱就先拿了再说。

两位票券商资调人员亦指出，今天市场资金确实很紧，跨月拆款利率已进一步攀高，普遍落在0.46-0.48%间，部分则跳升至0.50%。

本地时间 17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.927 31.880 台湾加权股价指数<.TWII 9,152.11 9,178.23 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.189% 0.185% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.180-0.260% 0.180-0.260%

--一周拆款利率区间 0.183-0.480% 0.180-0.400%

--两周拆款利率区间 0.200-0.500% 0.220-0.480%

**资金紧俏利率续扬**

短票方面，票券商交易员指出，今天市场资金更紧俏，利率进一步走高。因最近利率涨不停，且预估接下来的12月底年关将更难度过，让大家开始担心现在紧抱着的票券评价即赔钱；另为配合调降拆款比重的政策，只好接受较高的利率，造成利率居高不下且往上攀升。

他们表示，最近市场的状况是，不论银行体系超额准备金额有多大，结果却都是一样，即利率持续往上走，再加上明天缺口很大，大家都严阵以待。

〞今天很精彩，原因是钱那么多，利率还是继续往上走，今天不卖(票)，明天就后悔，不得不赶快卖一卖了。〞一票券商交易员说。

今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.48-0.50%，上日在0.43-0.48%，少数成交在0.50%。

据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率为0.409%，利率介于0.29-0.485%，成交金额为58.39亿台币；前日加权平均利率为0.425%，区间0.30-0.465%，成交金额29.57亿台币。

另自保60天短票，上日加权平均利率为0.386%，利率区间在0.34-0.50%，成交金额22.2亿台币；前日加权平均利率为0.383%，利率区间在0.34-0.42%，成交金额27.92亿台币。

近期紧缩因素及交割的债券为：今日有三商美邦发行25亿台币无到期日公司债、周五财政部发行30年期公债共250亿台币、 下周二(11/29)中信银发行7.81亿美元金融债；国泰金控发行499.98亿台币特别股本周一起至29日缴款。

台湾央行周四发行6,050.7亿台币定存单，较存单到期金额6,115.2亿台币，存单发行余额减64.5亿台币；周五到期定存单金额为914亿台币。

拆款中心资料 显示，周四银行超额准备为1,058亿台币，累计超额准备为9,420亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆(万亿)871亿台币。

**RP市场资金紧利率冲高**

债券附买回（RP）市场方面，票券商和证券商交易员均指出，今天市场资金更趋紧俏，利率报价持续往上飙且更为紊乱。

他们说，央行昨天未减少存单发行量，引发市场恐慌心理，且明天有250亿台币30年期公债交割，寿险业自RP市场抽走不少资金，让大家绷紧神经、严阵以待，利率亦再拉升。

〞今天凄惨、凄惨、凄惨！非常惨，利率跳上来好多喔，都看到4字头了！〞一大型票券商交易员说。

他们表示，因资金旱象未见有缓和的迹象且更紧俏，市场气氛均笼罩在紧张与不安中，加上有250亿台币公债交割，大家都很害怕明天过不了关而不敢轻举妄动。

〞今天很可怕咧，利率有破4(0.40%)的，快晕倒！没办法，就先屈服几天吧。〞一大型证券商交易员说。

今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率进一步攀高，短天期银行承做公债RP利率主要落在0.29-0.45%，上日则在0.32%；公司债附买回利率主要成交在0.38-0.40%，上日则为0.36-0.38%。