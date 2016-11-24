《汇市简讯》英镑/美元再受费波纳奇回档位影响走高，多头心怀感恩

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
0743 GMT
* 英镑/美元突破1.2420之后(亚洲盘低位)，在离1.2401只差1个点的水准筑底
* 1.2401是周三1.2360至1.2468涨势的61.8%回档位。1.2400为21日移动均线切入位
* 周一从1.2313至1.2513涨势的76.4%回档位为1.2360
* 周一涨势包含了受英镑兑日圆需求影响而出现的急涨
* 0815GMT，英镑兑日圆涨至四个月高位141 (周一高位在138.85)
* 英国银行业者协会(BBA)周四公布的数据显示， 英国10月消费者信贷以近10年最快速度扩张 (完)
(编译 王琛；审校 白云)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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