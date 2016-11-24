《汇市简讯》英镑/美元再受费波纳奇回档位影响走高，多头心怀感恩

0743 GMT

* 英镑/美元突破1.2420之后(亚洲盘低位)，在离1.2401只差1个点的水准筑底

* 1.2401是周三1.2360至1.2468涨势的61.8%回档位。1.2400为21日移动均线切入位

* 周一从1.2313至1.2513涨势的76.4%回档位为1.2360

* 周一涨势包含了受英镑兑日圆需求影响而出现的急涨

* 0815GMT，英镑兑日圆涨至四个月高位141 (周一高位在138.85)

* 英国银行业者协会(BBA)周四公布的数据显示， 英国10月消费者信贷以近10年最快速度扩张 (完)