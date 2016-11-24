欧洲汇市：英镑小跌，贸易加权指数脱离受预算案提振所及的两个月高位

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
预算案推动英镑兑欧元上涨近1%，创9月中以来的最高水准。这也推动英镑贸易加权指数触及两个月以来的最高水准。
“OBR公布了一系列相对乐观的经济预估，预计未来几年经济仅温和放缓，但这或许仍会被证明过于谨慎，”三菱日联金融集团(MUFG)的汇市分析师Lee Hardman说。
“总而言之，这支持了我们对英镑将继续不理会悲观预期的看法。”
但英镑周四小幅下跌，兑欧元 跌0.2%至0.8499英镑。
英镑兑美元 小幅下跌0.1%至1.2441美元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英；审校 高琦/孙茉莉)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>