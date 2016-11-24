欧洲汇市：英镑小跌，贸易加权指数脱离受预算案提振所及的两个月高位

预算案推动英镑兑欧元上涨近1%，创9月中以来的最高水准。这也推动英镑贸易加权指数触及两个月以来的最高水准。

“OBR公布了一系列相对乐观的经济预估，预计未来几年经济仅温和放缓，但这或许仍会被证明过于谨慎，”三菱日联金融集团(MUFG)的汇市分析师Lee Hardman说。

“总而言之，这支持了我们对英镑将继续不理会悲观预期的看法。”

但英镑周四小幅下跌，兑欧元 跌0.2%至0.8499英镑。

英镑兑美元 小幅下跌0.1%至1.2441美元。(完)

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