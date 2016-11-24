欧元债市：公债收益率全线下滑，市场坚信ECB将采取措施支撑经济

标题新闻：标准普尔确认荷兰“AAA/A-1+”评等及展望为稳定，预计未来两年经济继续成长
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欧洲央行周四表示，欧元区的金融稳定风险正在上升，对于一些国家债务可持续性的担忧或再起，这有可能加大区内最弱国家所面临的压力。
央行消息人士周三向路透表示，欧洲央行正在研究如何借出更多政府公债，以防止支撑金融体系、规模达5.5万亿欧元的短期融资市场冻结。
公债收益率一开始弹升，但之后回落，因市场已予以消化。
“这篇报导对市场有很强的效果，并且投资人持续予以消化，”DZ Bank分析师Andy Cossor称。
德国10年期公债收益率下跌4.2个基点，至0.24%，其他欧元区10年期公债亦有类似走势。
意大利公债表现突出，10年期公债收益率一度下跌7个基点，至2.06%，与德债收益率之差缩窄至183个基点。
较短天期券种收益率亦下跌，但跌幅远远较小，两年期德债收益率仅跌1.5个基点，至负0.72%。
德国两年期与10年期公债收益率利差由本周稍早的11个月高位下滑，目前在95个基点。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/蔡美珍；审校 王颖/刘秀红)
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