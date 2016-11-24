欧元区经济：ECB维持对经济成长的基本预估--ECB副总裁冈斯坦西欧

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透法兰克福11月24日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周四称，欧洲央行维持对经济成长的基本预估，尽管选举和投票的政治风险加剧；这其中包括意大利即将于12月4月进行的投票。
冈斯坦西欧称，“这是目前的情况，我们的基本预估仍是，...基本预估，”
他补充称，不可能为意大利修宪公投在政策方面进行准备，公投可能也或许不会引发市场动荡，但无论结果如何，欧洲央行将继续履行其在稳定市场和保护有利融资条件方面的任务。(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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