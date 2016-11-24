欧元区经济：ECB维持对经济成长的基本预估--ECB副总裁冈斯坦西欧

路透法兰克福11月24日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周四称，欧洲央行维持对经济成长的基本预估，尽管选举和投票的政治风险加剧；这其中包括意大利即将于12月4月进行的投票。

冈斯坦西欧称，“这是目前的情况，我们的基本预估仍是，...基本预估，”

他补充称，不可能为意大利修宪公投在政策方面进行准备，公投可能也或许不会引发市场动荡，但无论结果如何，欧洲央行将继续履行其在稳定市场和保护有利融资条件方面的任务。(完)