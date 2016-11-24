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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 19:19 BJT

东南亚股市：多数收低，印尼股市以下挫2%领跌

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   344.44    -2.60   -0.75   +3.49   332.82
    新加坡                     2843.72     4.03   +0.14   -1.35  2882.73
    马来西亚                  1624.21    -6.17   -0.38   -4.04  1692.51
    泰国                      1490.11    -6.25   -0.42  +15.69  1288.02
    印尼                      5107.62  -104.37   -2.00  +11.20  4593.01
    菲律宾                     6873.31    36.67   +0.54   -1.13  6952.08
    越南                        678.18    -4.98   -0.73  +17.12   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 于春红; 审校 李春喜)

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