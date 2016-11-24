国际油市：亚洲柴油裂解价差上升，但库存充足抑制涨势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月24日 - 亚洲柴油裂解价差周四上涨，但交易商称库存充足抑制了涨势。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的数据显示，11月23日止当周新加坡在岸柴油和航煤库存增长近8%，至两周高位1,338.1万桶。
数据显示，新加坡从中国和沙特的的柴油进口较前周增加，而对越南、多哥和台湾的柴油出口下降。
中国较去年的出口量上升。海关数据显示，10月中国柴油出口量为136万吨，较上年同期增长47.3%。
他们补充称，对澳洲和印尼的柴油出口上升，暗示这些国家的需求上升。
日本石油连盟公布的数据显示，截至11月19日当周，日本煤油销售较前周增长0.5%，较上年同期增长23.2%至34万桶/日。
交易商称，天气越发寒冷引发对柴油的需求。
新加坡现货市场达成七笔柴油交易，未达成航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李春喜)
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