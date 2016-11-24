国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至两日高位，追随汽油涨势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周四从两周低位微幅上涨，至两日高点每吨76.68美元，追随汽油涨势。
交易商称，石脑油的基本面与汽油不同，由于供应充足，石脑油显示出疲弱迹象。
例如，印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价较中东报价每吨升水约9美元价格，向Petro-Diamond售出3.3万吨船期在12月8-10日的石脑油船货。
这低于BPCL与买家丸红的此前交易，它们的交易价为每吨升水约13美元。
亚洲汽油裂解价差处于三周高位每桶10.14美元。
官方数据显示，11月23日止当周，新加坡在岸轻质馏分油库存小升3.3%，至一个月高位1,170万桶。
尽管有所增加，但这较一年前的1,320万桶库存低逾10%。
新加坡现货市场达成一笔石脑油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李春喜)
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