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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 20:34 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至两日高位，追随汽油涨势

路透新加坡11月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周四从两周低位微幅上涨，至两日高点每吨76.68美元，追随汽油涨势。

交易商称，石脑油的基本面与汽油不同，由于供应充足，石脑油显示出疲弱迹象。

例如，印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价较中东报价每吨升水约9美元价格，向Petro-Diamond售出3.3万吨船期在12月8-10日的石脑油船货。

这低于BPCL与买家丸红的此前交易，它们的交易价为每吨升水约13美元。

亚洲汽油裂解价差处于三周高位每桶10.14美元。

官方数据显示，11月23日止当周，新加坡在岸轻质馏分油库存小升3.3%，至一个月高位1,170万桶。

尽管有所增加，但这较一年前的1,320万桶库存低逾10%。

新加坡现货市场达成一笔石脑油交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李春喜)

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