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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 21:39 BJT

全球农业：国际谷物理事会上调2016/17年全球玉米和小麦产量预估

路透伦敦11月24日 - 国际谷物理事会(IGC)周四将2016/17年全球玉米产量预估上调700万吨，至纪录高位10.42亿吨，主要反映美国和巴西产量前景改善。

2016/17年全球小麦产量预估上修100万吨，至7.49亿吨。(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)

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