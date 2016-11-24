欧洲汇市：英镑势将录得八年来最好月度表现，触及九周高位

路透伦敦11月24日 - 英镑贸易加权指数和兑欧元均可望录得八年来最好月度表现，兑一篮子货币触及九周高位。

本月英镑上涨，因投资者出脱大量英镑空头头寸，他们的焦点移离英国面临的政治风险，即硬退欧，转向其他国家的风险，尤其是欧洲。

尽管英镑贸易加权指数较英国退欧公投前的水准仍低超过10%，但英镑兑欧元 本月迄今劲升超过5%。欧元受到重压，因还有一周多就进行的意大利修宪公投存在不确定性，且明年法国和德国举行选举。

“英国和欧元区面临不同的政治风险，都是难以权衡的，”FxPro分析师Simon Smith说，“我的基本预期是，欧元兑英镑将下跌。”

但“通胀上升，低增长和低利率这些因素，加上英国退欧的不确定性，对英镑明年第二季以后走势造成艰难的环境。”

英镑贸易加权指数 在11月迄今上涨近5%，为2009年1月来表现最好的一个月。

英镑兑欧元周三跳涨近1%，此前英国公布的新预算案被解读为对未来数年经济成长的提振作用大于预期。

长期英债收益率急升也带动英镑周三上涨，之前英国财政大臣哈蒙德将未来五年英国政府借款预估上调多达1,220亿英镑。

英国预算责任办公室(OBR)称，英退将导致贸易流、企业投资及移民减少，削减经济成长潜力。但其经济增幅下修幅度并没有一些人之前预料的那么严重，仍预期明后两年经济分别增长1.4%和1.7%。