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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 02:42 BJT

纽约期市：罗布斯塔咖啡期货收低，因越南收割加速

路透伦敦11月24日 - 罗布斯塔咖啡期货周四下跌，技术性卖盘和最大种植国越南收割加速给市场带来压力。

洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货 收跌24美元，或1.2%，报每吨2,022美元，交投清淡，因美国市场因感恩节假期休市。

交易员表示，过去几天基金减少多头头寸，导致价格跌向近期交投区间的低端。

交易商表示，越南收割提速，因天气良好和本季价格上升，印尼市场交投缓慢，因库存不多。

3月白糖期货 收盘持平在每吨522.40美元。

交易员密切关注巴西天气，预计降雨将影响中南部地区甘蔗压榨。

“天气预报继续预期巴西南部甘蔗种植地区周末将更为潮湿。市场将评估下周该地区甘蔗压榨季末会否出现问题，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Tobin Gorey说。

3月伦敦可可 收跌12英镑，或0.6%，报每吨1,995英镑。

交易员表示，2016/17年全球可可供应过多的前景令市场下跌。

纽约原糖，阿拉比卡咖啡和可可市场周四休市，将在周五恢复交易。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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