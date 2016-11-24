纽约期市：罗布斯塔咖啡期货收低，因越南收割加速

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月24日 - 罗布斯塔咖啡期货周四下跌，技术性卖盘和最大种植国越南收割加速给市场带来压力。
洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货 收跌24美元，或1.2%，报每吨2,022美元，交投清淡，因美国市场因感恩节假期休市。
交易员表示，过去几天基金减少多头头寸，导致价格跌向近期交投区间的低端。
交易商表示，越南收割提速，因天气良好和本季价格上升，印尼市场交投缓慢，因库存不多。
3月白糖期货 收盘持平在每吨522.40美元。
交易员密切关注巴西天气，预计降雨将影响中南部地区甘蔗压榨。
“天气预报继续预期巴西南部甘蔗种植地区周末将更为潮湿。市场将评估下周该地区甘蔗压榨季末会否出现问题，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Tobin Gorey说。
3月伦敦可可 收跌12英镑，或0.6%，报每吨1,995英镑。
交易员表示，2016/17年全球可可供应过多的前景令市场下跌。
纽约原糖，阿拉比卡咖啡和可可市场周四休市，将在周五恢复交易。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。