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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 06:13 BJT

****澳新经济指标预测--11月25日-12月2日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值 
    
    11月21日当周    

    11月25日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月28日当周
    
    11月28日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月29日(二)
    2145 新西兰建筑许可                            10月        --          +0.2%
    
    11月30日(三)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                   11月        --          +3.8%
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数          11月        --          24.5%
                             企业活动指数                      --          38.4%
    0030 澳洲建筑许可                              10月        --          -8.7%
             民间住宅建筑许可                                  --          +2.3%
    0030 澳洲民间部门信贷                          10月        --          +0.4%
             房屋信贷                                          --          +0.5%
    2145 新西兰贸易条件(较前季)                  第三季        --          -2.1%
    2230 澳洲AIG制造业指数                         11月        --           50.9
    
    12月1日(四)
    0030 澳洲资本支出(较前季)                    第三季        --          -5.4%
              建筑资本支出(较前季)                             --         -10.6%
              厂房/机械设备资本支出                            --          +2.8%
    
    12月2日(五)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                      10月        --          +0.6%
    (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 郑茵 审校 张荻)

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