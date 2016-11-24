版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 06:34 BJT

****日韩经济指标预测--11月25日-12月2日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值

    11月21日当周   
        
    11月24日(四)
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月      -0.4%       -0.5%
             全国整体CPI                                        --         -0.5%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            11月       -0.4%       -0.4%
             东京地区整体CPI                                    --         +0.1%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周        --     买超4,662
         外资投资日本股票(亿日圆)                                      买超5,458    
    
    11月25日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    11月28日当周  
      
    11月28日(一)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                  12月       --           74
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                10月       --         -2.1%
             所有家庭支出(较前月)                               --         +2.8%
    2330 日本求才求职比                              10月       --          1.38
             失业率                                             --          3.0% 
    2350 日本零售销售(较上年同期)                    10月       --         -1.9% 
    
    11月29日(二)
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                    10月       --         -2.0%
             工业生产(较前月)                                   --         +0.3%
             服务业产出(较前月)                                 --         -0.6%
    2350 日本工业生产                            10月初值       --         +0.6%
             一个月预估值                                       --         +1.1%
             两个月预估值                                       --         +2.1%
    
    11月30日(三)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                   10月        --        +16.3%
    0500 日本房屋开工(较上年同期)                   10月        --        +10.0%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            11月        --         +0.1%
                             (较上年同期)                       --         +1.3%
    2300 韩国经常帐(亿美元)                         10月        --      盈余70.6
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)             第三季        --         +3.1%
    
    12月1日(四)
    0000 韩国贸易收支(亿美元)                   11月初值        --      顺差69.7
             出口(较上年同期)                                   --         -3.2%
             进口(较上年同期)                                   --         -4.8%
    0030 日本日经制造业PMI                          11月        --          51.1
    0030 韩国日经制造业PMI                          11月        --          48.0
    2300 韩国GDP(较前季)                          第三季        --         +0.7%
             (较上年同期)                                       --         +2.7%
    
    12月2日(五)
    暂无重要经济数据。
     (完)    

      
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐