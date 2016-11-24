日韩经济指标预测--11月25日-12月2日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月21日当周 11月24日(四) 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月 -0.4% -0.5% 全国整体CPI -- -0.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 -0.4% -0.4% 东京地区整体CPI -- +0.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,662 外资投资日本股票(亿日圆) 买超5,458 11月25日(五) 暂无重要经济数据。 11月28日当周 11月28日(一) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 -- 74 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 10月 -- -2.1% 所有家庭支出(较前月) -- +2.8% 2330 日本求才求职比 10月 -- 1.38 失业率 -- 3.0% 2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -- -1.9% 11月29日(二) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 10月 -- -2.0% 工业生产(较前月) -- +0.3% 服务业产出(较前月) -- -0.6% 2350 日本工业生产 10月初值 -- +0.6% 一个月预估值 -- +1.1% 两个月预估值 -- +2.1% 11月30日(三) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 -- +16.3% 0500 日本房屋开工(较上年同期) 10月 -- +10.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 -- 盈余70.6 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- +3.1% 12月1日(四) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 顺差69.7 出口(较上年同期) -- -3.2% 进口(较上年同期) -- -4.8% 0030 日本日经制造业PMI 11月 -- 51.1 0030 韩国日经制造业PMI 11月 -- 48.0 2300 韩国GDP(较前季) 第三季 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.7% 12月2日(五) 暂无重要经济数据。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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