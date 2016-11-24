金砖国家：11月24日股汇市收盘纵览

国际油市：石脑油裂解价差从五个月低点反弹，受益于需求稳定
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至5月18日的一周阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的石脑油库存下降7.08%至34.1万吨，比一年前仍高出一倍还多。
路透11月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月24日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.46%，报852.02点。
中国股市：沪综指微收升，周期性个股追涨意愿不强市场震幅加大
中国汇市：人民币随中间价大幅收跌创近八年半新低，续贬压力仍大
香港股市：恒生指数下跌，投资者注意力转回美国可能升息的影响
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巴西股市：收低，在美国感恩节假日期间交投清淡。指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.95%，报61,395.531点。
巴西汇市：雷亚尔近持平，交投清淡，兑美元 收报3.3934/39，上日收报3.3915/40。
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南非股市：几无变动，但银行类股因获利了结而下挫2.05%。指标Top-40指数 收盘上涨0.01%，报44,082.2点；大盘综合指数 收盘下跌0.11%，报50,561.43点。
南非汇市： 兰特兑美元下跌，南非央行对通胀压力发出警告
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印度股市：结束两日上涨收低，投资者担心废除大面额钞票会影响经济成长。BSE指数 收盘下跌0.74%，报25,860.17点；NSE指数 收盘下跌0.84%，报7,965.5点。
印度汇市：卢比兑美元 触及纪录低位68.8650，收报68.73，上日收报68.56。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.17%，报1,028.86点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.23%，报538.15点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.03%，报64.485；卢布兑欧元 升值0.06%，报68.02。(完) (编译 张涛；审校 张若琪)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至5月18日的一周阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的石脑油库存下降7.08%至34.1万吨，比一年前仍高出一倍还多。
马来西亚指标8月棕榈油合约收高0.3%，报每吨2,635马币(609.95美元)。盘中一度跌至2,597马币，为周二以来的最低。
贸易商称，印度斯坦石油公司(HPCL)以每桶较中东报价升水逾3美元的价格，从托克(Trafigura)购买60,000吨含硫量为40ppm的柴油，5月25日至30日运至Vizag。但无法立即确认该消息。