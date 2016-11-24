版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 06:59 BJT

金砖国家：11月24日股汇市收盘纵览

路透11月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月24日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.46%，报852.02点。

中国股市：沪综指微收升，周期性个股追涨意愿不强市场震幅加大

中国汇市：人民币随中间价大幅收跌创近八年半新低，续贬压力仍大

香港股市：恒生指数下跌，投资者注意力转回美国可能升息的影响

============================================================================

巴西股市：收低，在美国感恩节假日期间交投清淡。指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.95%，报61,395.531点。

巴西汇市：雷亚尔近持平，交投清淡，兑美元 收报3.3934/39，上日收报3.3915/40。

============================================================================

南非股市：几无变动，但银行类股因获利了结而下挫2.05%。指标Top-40指数 收盘上涨0.01%，报44,082.2点；大盘综合指数 收盘下跌0.11%，报50,561.43点。

南非汇市： 兰特兑美元下跌，南非央行对通胀压力发出警告

=========================================================================

印度股市：结束两日上涨收低，投资者担心废除大面额钞票会影响经济成长。BSE指数 收盘下跌0.74%，报25,860.17点；NSE指数 收盘下跌0.84%，报7,965.5点。

印度汇市：卢比兑美元 触及纪录低位68.8650，收报68.73，上日收报68.56。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.17%，报1,028.86点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.23%，报538.15点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.03%，报64.485；卢布兑欧元 升值0.06%，报68.02。(完) (编译 张涛；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐