金砖国家：11月24日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲柴油现货价差续升，得益于印度需求坚挺

贸易商称，印度斯坦石油公司(HPCL)以每桶较中东报价升水逾3美元的价格，从托克(Trafigura)购买60,000吨含硫量为40ppm的柴油，5月25日至30日运至Vizag。但无法立即确认该消息。