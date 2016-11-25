土耳其央行：三年来首次加息且幅度超预期，因担心里拉跌势

* 土耳其央行此次加息为2014年1月以来首次

* 尽管总统埃尔多安希望降息

* 之前里拉急剧贬值

路透伊斯坦布尔11月24日 - 土耳其央行周四近三年来首次加息且幅度大于预期，将指标利率上调50个基点。尽管总统埃尔多安希望提供廉价信贷，但央行更担忧里拉的跌势。

里拉今年迄今跌约14%，并频创纪录低位。特朗普赢得美国大选后美元上涨，加上7月土耳其未遂军事政变引发国内安全担忧，都打压里拉下跌。

埃尔多安希望央行降息以刺激经济增长。但投资者长期以来一直认为土耳其央行需收紧政策，指因货币疲软带来通胀风险。

“今日加息表明了国内外形势恶化程度，迫使央行采取行动，”咨询机构Lauressa Advisory合伙人Nicholas Spiro称。

“尽管美国大选以来美元上涨给里拉带来更多压力，但过去几个月，军事政变之后对异见者的打击力度升级，最让投资者感到不安。”

土耳其央行将指标一周附买回利率(回购利率)从7.5%上调至8%，路透调查的19位分析师中有12位原本预期央行会加息25个基点。

土耳其央行还将隔夜贷款利率从8.25%上调至8.5%，此举也让人意外。

但此次加息未能持续提振里拉。加息决定公布后，里拉应声上涨，但之后兑美元仍触及纪录低点3.4430.

“最近全球不确定性和波动性加剧造成的汇率变化，给通胀前景带来上行风险，”土耳其央行货币政策委员会在声明中称。

分析师称，央行的决定可能在一定程度上安抚投资者。

“最重要的不是加息幅度，而是看到该央行愿意且能够加息，”摩根大通分析师Yarkin Cebeci在给客户的报告中称。“今天的决定还说明，未来数月该央行在必要时可以继续加息。”(完) (编译 李爽 审校 张涛)