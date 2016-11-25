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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:05 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者转为卖超海外债券

路透东京11月25日 - 周五出炉的资本流动数据显示，11月19日止当周外资继续买超日
股。
    
    外资11月19日止当周在日本股市买超4,617亿日圆，前一周为买超5,460亿日圆。
    
    日本投资人最近一周卖超海外债券2,606亿日圆，前一周为买超4,662亿日圆。
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：  
                         股市           债市        货币市场
    11月13日-11月19日   +461.7       -1,106.8       +1,421.7
    11月 6日-11月12日   +546.0r        +420.1r        +795.6 
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市          债市         货币市场
    11月13日-11月19日   +672.4         -260.6           -9.9
    11月 6日-11月12日   +339.8r        +466.2          -31.3

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here
    (完)
  
 (编译 张若琪 审校 戴素萍)

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