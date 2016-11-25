《汇市简讯》日圆走势不佳，令新西兰元/日圆受益

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
2344GMT * 本周新西兰元/日圆每日高点逐步抬高/周四纽约市场延续升势，收 报79.28 * 美元/日圆继续走高，创八个月新高113.53 * 日圆的资金流动情况影响走势，新西兰元乘势上扬 * 动量指标发出走高信号，移动均线走向一致 * 1月16日高点79.86为下一技术目标位，小时图上支撑位见79.00， 最新报79.30 (完) (编译 郑茵 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。