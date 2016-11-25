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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:00 BJT

《汇市简讯》日圆走势不佳，令新西兰元/日圆受益

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    * 本周新西兰元/日圆每日高点逐步抬高/周四纽约市场延续升势，收
报79.28
    * 美元/日圆继续走高，创八个月新高113.53
    * 日圆的资金流动情况影响走势，新西兰元乘势上扬
    * 动量指标发出走高信号，移动均线走向一致
    * 1月16日高点79.86为下一技术目标位，小时图上支撑位见79.00，
最新报79.30
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 张涛)

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