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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:09 BJT

中国个股：上海银行获准筹建消费金融公司，注册资本10亿公司持股38%

路透上海11月25日 - 本月刚刚上市的中国大型城商行--上海银行 周五公告，获准与携程旅游网络技术(上海)等四家公司，共同出资设立消费金融公司。该公司注册资本10亿元人民币，其中上海银行出资3.80亿元，持股比例38%。

公告显示，另外发起人包括深圳市德远益信投资、无锡长盈科技等。

此前有兴业银行 、北京银行 等商业银行已发起设立过消费金融公司。

上海银行本月稍早完成A股首次公开发行(IPO)价格，筹资额约106.7亿，刷新今年A股IPO最大规模的记录。公司股票周四收报27.28元。(完)

参看详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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