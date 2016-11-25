中国个股：上海银行获准筹建消费金融公司，注册资本10亿公司持股38%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月25日 - 本月刚刚上市的中国大型城商行--上海银行 周五公告，获准与携程旅游网络技术(上海)等四家公司，共同出资设立消费金融公司。该公司注册资本10亿元人民币，其中上海银行出资3.80亿元，持股比例38%。
公告显示，另外发起人包括深圳市德远益信投资、无锡长盈科技等。
此前有兴业银行 、北京银行 等商业银行已发起设立过消费金融公司。
上海银行本月稍早完成A股首次公开发行(IPO)价格，筹资额约106.7亿，刷新今年A股IPO最大规模的记录。公司股票周四收报27.28元。(完)
参看详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。