企业并购：美国强生接洽瑞士药企Actelion寻求收购--彭博

报导称，协商仍处在初级阶段，Actelion在与一家顾问研究各种选择。

强生执行长今年稍早表示，该公司希望通过并购交易来扩大其主营的消费者、医疗设备和医药部门。他指出，最近几年强生约有一半的营收都来自其收购获得的产品。