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市场报道 | 2016年 11月 25日 星期五 08:29 BJT

企业并购：美国强生接洽瑞士药企Actelion寻求收购--彭博

路透11月24日 - 彭博周四援引消息人士的说法报导，美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 已就潜在收购接洽瑞士生物科技公司Actelion 。

报导称，协商仍处在初级阶段，Actelion在与一家顾问研究各种选择。

强生执行长今年稍早表示，该公司希望通过并购交易来扩大其主营的消费者、医疗设备和医药部门。他指出，最近几年强生约有一半的营收都来自其收购获得的产品。

强生9月时同意以43.3亿美元现金收购雅培制药 旗下眼部护理业务。

Actelion股价今年迄今涨逾13%，估值约为170亿美元。

Actelion拒绝发表评论，强生也未回复置评要求。(完) (编译 李爽 审校 张涛)

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