企业并购：美国强生接洽瑞士药企Actelion寻求收购--彭博

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透11月24日 - 彭博周四援引消息人士的说法报导，美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 已就潜在收购接洽瑞士生物科技公司Actelion 。
报导称，协商仍处在初级阶段，Actelion在与一家顾问研究各种选择。
强生执行长今年稍早表示，该公司希望通过并购交易来扩大其主营的消费者、医疗设备和医药部门。他指出，最近几年强生约有一半的营收都来自其收购获得的产品。
强生9月时同意以43.3亿美元现金收购雅培制药 旗下眼部护理业务。
Actelion股价今年迄今涨逾13%，估值约为170亿美元。
Actelion拒绝发表评论，强生也未回复置评要求。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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