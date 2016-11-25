《香港报摘》--经济日报11月25日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--内险股发威，中国人寿 两周抽升14%，挑战今年高位。
**其他**
--澳博 行政总裁苏树辉称，随着博彩收入近月再次录得按年回升，反映行业势头转佳，惟他强调，仍要观察多数个月的数据，确保未见有大幅波动，始能正式确认行业踏入复苏期。
--内地同行来港投地，挤压本港发展商利润。嘉华国际 主席吕志和直言，难与内地企业竞争；远东发展 主席邱达昌亦指，地产发展目标已转至海外。
--愈来愈多零售商看好零售业回暖，六福 主席黄伟常表示，香港零售市道见底回升，同店销售跌幅已于9月缩窄，预计公司下半年度同店销售将止跌。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。