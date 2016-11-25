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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:23 BJT

《香港报摘》--经济日报11月25日

**头版头条**

--内险股发威，中国人寿 两周抽升14%，挑战今年高位。

**其他**

--澳博 行政总裁苏树辉称，随着博彩收入近月再次录得按年回升，反映行业势头转佳，惟他强调，仍要观察多数个月的数据，确保未见有大幅波动，始能正式确认行业踏入复苏期。

--内地同行来港投地，挤压本港发展商利润。嘉华国际 主席吕志和直言，难与内地企业竞争；远东发展 主席邱达昌亦指，地产发展目标已转至海外。

--愈来愈多零售商看好零售业回暖，六福 主席黄伟常表示，香港零售市道见底回升，同店销售跌幅已于9月缩窄，预计公司下半年度同店销售将止跌。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)

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