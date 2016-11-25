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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:26 BJT

《汇市简讯》美元/日圆昨日高见113.53，迄今为止逢低买盘获利颇丰

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    * 美元/日圆隔夜市场高见113.53，亚洲早盘跌至112.35
    * 昨日亚洲尾盘和伦敦盘初突破113.00，继续上行随后持稳
    * 今日适逢日本薪酬结算日(Gotobi)，市场买卖意愿不一--买卖盘都
同样强劲
    * 小时图上一目均衡基准线112.97水平的逢低买盘提供支撑，一目均
衡转换线113.29为关键点
    * 处于周线图一目均衡云区111.64-115.41的中点位置，100周移动均
线呈下降趋势，切入位在114.85
    * 除行权价在114.00水平的海外期权外，今日附近水平没有什么期权
到期(完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 戴素萍)

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