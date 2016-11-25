《汇市简讯》美元/日圆昨日高见113.53，迄今为止逢低买盘获利颇丰

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0007GMT * 美元/日圆隔夜市场高见113.53，亚洲早盘跌至112.35 * 昨日亚洲尾盘和伦敦盘初突破113.00，继续上行随后持稳 * 今日适逢日本薪酬结算日(Gotobi)，市场买卖意愿不一--买卖盘都 同样强劲 * 小时图上一目均衡基准线112.97水平的逢低买盘提供支撑，一目均 衡转换线113.29为关键点 * 处于周线图一目均衡云区111.64-115.41的中点位置，100周移动均 线呈下降趋势，切入位在114.85 * 除行权价在114.00水平的海外期权外，今日附近水平没有什么期权 到期(完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。