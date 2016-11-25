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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:40 BJT

中国经济：今年已削减8,800万吨钢铁产能，超过目标--国务院副总理

路透汉堡11月24日 - 中国国务院副总理刘延东表示，今年中国已经削减8,800万吨钢铁产能，并超额完成削减煤炭产量目标。

中国2月承诺，未来三到五年，退出煤炭产能5亿吨，并压减粗钢产能1-1.5亿吨，以削弱供应过剩状况。

中国国务院周四表示，今年关闭钢厂的目标已“基本完成”，但个别企业出现违规新增产能的现象。

刘延东在“汉堡峰会：中国与欧洲相遇”会议上表示，中国供给侧改革正取得进展。

她表示，截至9月，大型中国钢厂已经压减4,075万吨产能，加上小型企业的，削减产能总计达到8,800万吨。

刘延东表示，削减钢铁和煤炭产能目标均超额完成，分别达到目标的111%和120%。

刘延东还称，她看好中国经济增长前景。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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