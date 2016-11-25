中国经济：今年已削减8,800万吨钢铁产能，超过目标--国务院副总理

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透汉堡11月24日 - 中国国务院副总理刘延东表示，今年中国已经削减8,800万吨钢铁产能，并超额完成削减煤炭产量目标。
中国2月承诺，未来三到五年，退出煤炭产能5亿吨，并压减粗钢产能1-1.5亿吨，以削弱供应过剩状况。
中国国务院周四表示，今年关闭钢厂的目标已“基本完成”，但个别企业出现违规新增产能的现象。
刘延东在“汉堡峰会：中国与欧洲相遇”会议上表示，中国供给侧改革正取得进展。
她表示，截至9月，大型中国钢厂已经压减4,075万吨产能，加上小型企业的，削减产能总计达到8,800万吨。
刘延东表示，削减钢铁和煤炭产能目标均超额完成，分别达到目标的111%和120%。
刘延东还称，她看好中国经济增长前景。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。