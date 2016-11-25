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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:35 BJT

中港个股：招商证券子公司拟出资至多5,500万港元设立韩国子公司

路透北京11月25日 - 中国国内大型券商--招商证券 周四晚间公告称，董事会会议决定同意全资子公司招商证券国际有限公司出资不超过5,500万港元，在韩国设立全资子公司招商证券（韩国）有限公司，并开展相关业务。

该券商在上海证券交易所发布的公告并显示，会议亦同意招商证券（韩国）有限公司向韩国金融监督院申请证券投资中介及场内衍生品中介牌照， 开展证券经纪及场内衍生品经纪业务。

招商证券隶属于招商局集团。（完）

欲揽详情，请点击上交所网站：here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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