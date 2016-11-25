中港个股：招商证券子公司拟出资至多5,500万港元设立韩国子公司

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月25日 - 中国国内大型券商--招商证券 周四晚间公告称，董事会会议决定同意全资子公司招商证券国际有限公司出资不超过5,500万港元，在韩国设立全资子公司招商证券（韩国）有限公司，并开展相关业务。
该券商在上海证券交易所发布的公告并显示，会议亦同意招商证券（韩国）有限公司向韩国金融监督院申请证券投资中介及场内衍生品中介牌照， 开展证券经纪及场内衍生品经纪业务。
招商证券隶属于招商局集团。（完）
欲揽详情，请点击上交所网站：here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。