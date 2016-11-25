《香港报摘》--信报11月25日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--美元高处未算高，美元指数 一度升破102关，再创14年新高，拖累亚洲货币全线捱沽，亚洲货币指数跌至2009年以来7年新低；人民币在岸价（CNY）见8年半低位，香港兑换店每百港元可兑90元人民币，印度卢比创历史新低。
**其他**
--深圳交易所香港子公司负责人王一萱在一个论坛上表示，深港通路演已在欧美及香港进行，国际投资者反应热烈，深交所与港交所 将于明日再进行全网测试。
--日本弹珠机营运商DYNAM JAPAN 截至9月底止中期纯利2.96亿港元，按年下跌19.3%；管理层指出，未来将继续发展低投注额游戏馆，提升市场占有率。
--超越集团 公布按每股1.25港元配售最多12.8亿股新股，集资净额15.87亿港元，主要用于下一代结算网络平台的业务发展，有关平台将覆盖欧洲、中亚、南亚、中东、非洲等区域。 （完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。