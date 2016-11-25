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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:28 BJT

《香港报摘》--信报11月25日

**头版头条**

--美元高处未算高，美元指数 一度升破102关，再创14年新高，拖累亚洲货币全线捱沽，亚洲货币指数跌至2009年以来7年新低；人民币在岸价（CNY）见8年半低位，香港兑换店每百港元可兑90元人民币，印度卢比创历史新低。

**其他**

--深圳交易所香港子公司负责人王一萱在一个论坛上表示，深港通路演已在欧美及香港进行，国际投资者反应热烈，深交所与港交所 将于明日再进行全网测试。

--日本弹珠机营运商DYNAM JAPAN 截至9月底止中期纯利2.96亿港元，按年下跌19.3%；管理层指出，未来将继续发展低投注额游戏馆，提升市场占有率。

--超越集团 公布按每股1.25港元配售最多12.8亿股新股，集资净额15.87亿港元，主要用于下一代结算网络平台的业务发展，有关平台将覆盖欧洲、中亚、南亚、中东、非洲等区域。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)

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