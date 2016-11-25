《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月25日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--兆丰银召开复兴航空 债权银行会议，金管会银行局副局长吕蕙容会后表示，银行团已达成共识，要求兴航在三个月内尽速处分担保品，加速还款，若后续兴航因为解散程序再出现退票，影响其他厂商的现金流，银行也会给予这些企业一定的资金协助。
--第四季新车销售市场表现优于预期，龙头--和泰汽车 再推全新车款，年底前加码4,000辆销售业绩，乐观全年台湾新车销售总量将达44万辆，改写11年新高纪录。
*经济日报：
--台积电 5奈米先进制程布局的南科环境影响差异分析报告案昨日通过专案小组审查。台积电表示，台积5奈米制程将在明年动工，计画在2020年量产，迎战三星 。
--行政院会通过数位国家．创新经济发展方案，将建构人民有感的活跃网路社会，到2025年时，将数位生活服务使用普及率从现行25.8%提高到80%，让食衣住行育乐都跟数位有关。
--严防企业坏帐，银行展开晴天储粮计画，根据金管会统计，截至9月底止，包括兆丰银行、第一银行、土地银行，以企金为重的公股行库，增加提存，因应恶劣情势可能到来，公股行库备抵呆帐覆盖率均在500%以上，且高于全体银行的平均，维持资产品质水准。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。