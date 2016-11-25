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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:31 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月25日

*工商时报：

--兆丰银召开复兴航空 债权银行会议，金管会银行局副局长吕蕙容会后表示，银行团已达成共识，要求兴航在三个月内尽速处分担保品，加速还款，若后续兴航因为解散程序再出现退票，影响其他厂商的现金流，银行也会给予这些企业一定的资金协助。

--第四季新车销售市场表现优于预期，龙头--和泰汽车 再推全新车款，年底前加码4,000辆销售业绩，乐观全年台湾新车销售总量将达44万辆，改写11年新高纪录。

*经济日报：

--台积电 5奈米先进制程布局的南科环境影响差异分析报告案昨日通过专案小组审查。台积电表示，台积5奈米制程将在明年动工，计画在2020年量产，迎战三星 。

--行政院会通过数位国家．创新经济发展方案，将建构人民有感的活跃网路社会，到2025年时，将数位生活服务使用普及率从现行25.8%提高到80%，让食衣住行育乐都跟数位有关。

--严防企业坏帐，银行展开晴天储粮计画，根据金管会统计，截至9月底止，包括兆丰银行、第一银行、土地银行，以企金为重的公股行库，增加提存，因应恶劣情势可能到来，公股行库备抵呆帐覆盖率均在500%以上，且高于全体银行的平均，维持资产品质水准。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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