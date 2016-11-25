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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:32 BJT

福能期货：中国期指多空分歧增大

以下内容节选自11月25日的《期货日报》：

周四沪指冲高回落，最终微涨0.34%于3241.74点，成交量较前日有所减少。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.4%、0.36%和-0.12%，对应期指主力合约涨跌幅分别为0.31%、0.38%和-0.21%。期现价差方面，期指贴水小幅扩大，贴水幅度分别为23.94点、12.73点、75.45点。

　　综合分析，三大期指总持仓增加和总成交减少，表明行情反弹一定阶段，市场多空分歧增大，情绪渐显谨慎。主力席位来看，IF净空单大幅减少及IH净多单增加，表明主力对大盘蓝筹板块相对看好；而IC净空单上升表明主力相对看淡中小盘股票表现。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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