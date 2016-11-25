福能期货：中国期指多空分歧增大

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月25日的《期货日报》：
周四沪指冲高回落，最终微涨0.34%于3241.74点，成交量较前日有所减少。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.4%、0.36%和-0.12%，对应期指主力合约涨跌幅分别为0.31%、0.38%和-0.21%。期现价差方面，期指贴水小幅扩大，贴水幅度分别为23.94点、12.73点、75.45点。
综合分析，三大期指总持仓增加和总成交减少，表明行情反弹一定阶段，市场多空分歧增大，情绪渐显谨慎。主力席位来看，IF净空单大幅减少及IH净多单增加，表明主力对大盘蓝筹板块相对看好；而IC净空单上升表明主力相对看淡中小盘股票表现。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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