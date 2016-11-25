恒泰期货：大连焦煤期货短线下行压力加大

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月25日的《期货日报》：
焦煤以及煤炭板块其他品种走势已经和铁矿石走势出现明显分化，且1705合约也已经逐渐不再跟随铁矿石价格走势。另外，焦煤现货价格上涨预计暂时将告一段落，焦煤1705合约短线将面临比较明显的下行压力。
近期焦煤、动力煤走势明显比铁矿石弱。特别是动力煤1701合约，已经明显与铁矿石走势出现背离。而且，近期焦煤1701合约也比1705合约走势强。从日内走势来看，昨日铁矿石上涨没能带动焦煤1705合约上涨，说明焦煤1705合约上方阻力很大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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