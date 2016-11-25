版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:34 BJT

恒泰期货：大连焦煤期货短线下行压力加大

以下内容节选自11月25日的《期货日报》：

焦煤以及煤炭板块其他品种走势已经和铁矿石走势出现明显分化，且1705合约也已经逐渐不再跟随铁矿石价格走势。另外，焦煤现货价格上涨预计暂时将告一段落，焦煤1705合约短线将面临比较明显的下行压力。

　　近期焦煤、动力煤走势明显比铁矿石弱。特别是动力煤1701合约，已经明显与铁矿石走势出现背离。而且，近期焦煤1701合约也比1705合约走势强。从日内走势来看，昨日铁矿石上涨没能带动焦煤1705合约上涨，说明焦煤1705合约上方阻力很大。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐