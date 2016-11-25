招金期货：沪银可轻仓做多，短线预计超卖反弹

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月25日的《期货日报》：
美联储11月会议纪要显示绝大多数委员认为加息应相对快地到来，而美国10月耐用品订单初值远超预期，各类资产继续维持美国总统大选后的风险情绪回归倾向，美元再刷13年高位，美股走高，而与避险相关的国债、贵金属等资产遭到抛售，金银ETF连续多个交易日减持，贵金属整体处于空头氛围中。
不过，人民币贬值令国内银价较外盘更抗跌，内外价差增大，有色品种的上涨趋势，也支撑了工业属性较强的白银。下周非农周消息众多，其中12月4日意大利宪改公投或将削弱市场风险情绪，预计短线银价将超卖反弹。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。