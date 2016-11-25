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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:37 BJT

招金期货：沪银可轻仓做多，短线预计超卖反弹

以下内容节选自11月25日的《期货日报》：

　　美联储11月会议纪要显示绝大多数委员认为加息应相对快地到来，而美国10月耐用品订单初值远超预期，各类资产继续维持美国总统大选后的风险情绪回归倾向，美元再刷13年高位，美股走高，而与避险相关的国债、贵金属等资产遭到抛售，金银ETF连续多个交易日减持，贵金属整体处于空头氛围中。

　　不过，人民币贬值令国内银价较外盘更抗跌，内外价差增大，有色品种的上涨趋势，也支撑了工业属性较强的白银。下周非农周消息众多，其中12月4日意大利宪改公投或将削弱市场风险情绪，预计短线银价将超卖反弹。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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