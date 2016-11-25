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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:42 BJT

瑞达期货：大连玉米期货短期转入调整，郑糖放量上行

以下内容节选自11月25日的《期货日报》：

　　玉米1705合约11月11日冲击1600元/吨无果，市场抛压仍重，导致盘面重新回落。目前1705合约期价跌破10日均线支撑，短期有调整迹象。KDJ指标有形成短期顶背离迹象，技术上可能会再次测试1520元/吨支撑。操作上，日内逢高抛空为宜。

昨日，郑糖1701合约收出大阳K线向上突破，成交量和持仓量均有所增加，量价配合，维持强势。在此前的一个月时间里郑糖1701合约期货价格基本维持窄幅盘整状态，不过瀑布线指标对价格仍形成完美支撑。目前威廉指标快速大幅上行到极多区域，暗示多头动能充沛。操作上，投资者可背靠6830元/吨买多，以6800元/吨为止损位，短期目标7100元/吨附近。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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