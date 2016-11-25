瑞达期货：大连玉米期货短期转入调整，郑糖放量上行

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月25日的《期货日报》：
玉米1705合约11月11日冲击1600元/吨无果，市场抛压仍重，导致盘面重新回落。目前1705合约期价跌破10日均线支撑，短期有调整迹象。KDJ指标有形成短期顶背离迹象，技术上可能会再次测试1520元/吨支撑。操作上，日内逢高抛空为宜。
昨日，郑糖1701合约收出大阳K线向上突破，成交量和持仓量均有所增加，量价配合，维持强势。在此前的一个月时间里郑糖1701合约期货价格基本维持窄幅盘整状态，不过瀑布线指标对价格仍形成完美支撑。目前威廉指标快速大幅上行到极多区域，暗示多头动能充沛。操作上，投资者可背靠6830元/吨买多，以6800元/吨为止损位，短期目标7100元/吨附近。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。