版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:45 BJT

海航期货：国内供应偏紧需求回升，大连豆粕期货存在中期上涨基础

以下内容节选自11月25日的《期货日报》：

近期国内豆粕基本面整体偏强。国内主流油厂豆粕库存偏紧，有关数据显示，截至11月4日，主流油厂豆粕库存总量为58.86万吨，较上周的53.17万吨增加10.70%，同比去年库存则下降49.69%。而同期豆粕未执行合同量为392.40万吨，较上周增加11.70%，同比去年增加49.15%。由于豆粕需求较好，其供应偏紧的局面料至少维持一个多月的时间。

　　国内饲料需求也将进入季节性回升阶段。最新公布的10月生猪存栏为37709万头，与上月持平；能繁母猪存栏3703万头，环比微降0.20%。生猪存栏仍处于历史低位，猪肉供应趋紧。而当前已临近元旦、春节等重大节日，加上冬季的家庭腊肉需求等，猪肉消费回暖将刺激养殖户补栏需求，饲料消费会随之回升。

　　总之，连粕重心中期或将缓慢抬升，建议以偏多思路对待。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐