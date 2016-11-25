海航期货：国内供应偏紧需求回升，大连豆粕期货存在中期上涨基础

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月25日的《期货日报》：
近期国内豆粕基本面整体偏强。国内主流油厂豆粕库存偏紧，有关数据显示，截至11月4日，主流油厂豆粕库存总量为58.86万吨，较上周的53.17万吨增加10.70%，同比去年库存则下降49.69%。而同期豆粕未执行合同量为392.40万吨，较上周增加11.70%，同比去年增加49.15%。由于豆粕需求较好，其供应偏紧的局面料至少维持一个多月的时间。
国内饲料需求也将进入季节性回升阶段。最新公布的10月生猪存栏为37709万头，与上月持平；能繁母猪存栏3703万头，环比微降0.20%。生猪存栏仍处于历史低位，猪肉供应趋紧。而当前已临近元旦、春节等重大节日，加上冬季的家庭腊肉需求等，猪肉消费回暖将刺激养殖户补栏需求，饲料消费会随之回升。
总之，连粕重心中期或将缓慢抬升，建议以偏多思路对待。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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