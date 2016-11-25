宝城期货：郑商所动力煤期价阶段性顶部已经形成

据中国煤炭工业协会副会长姜智敏介绍，尽管具体数据尚未公布，但2016年我国煤炭行业去产能超额完成任务已成定局，至少化解了2.5亿吨过剩产能。煤炭行业去产能工作取得的成绩斐然，而且煤炭行业垄断程度提高使得煤价的可控程度亦随之提高，煤炭产能的释放与否尽在有关部门的掌控之中。长期来看，动力煤市场已经进入筑底期，做空不是长线策略，未来还需要关注政策的变化来调整交易策略。(完)