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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:50 BJT

宝城期货：郑商所动力煤期价阶段性顶部已经形成

以下内容节选自11月25日的《期货日报》：

快速走高的港口煤炭库存对下水煤价格构成压力，龙头煤企下调价格的示范效应逐渐蔓延。今冬明春，沿海动力煤现货市场不再具备上行动力，动力煤期货市场阶段性顶部已经形成，资金流出迹象明显。

　　据中国煤炭工业协会副会长姜智敏介绍，尽管具体数据尚未公布，但2016年我国煤炭行业去产能超额完成任务已成定局，至少化解了2.5亿吨过剩产能。煤炭行业去产能工作取得的成绩斐然，而且煤炭行业垄断程度提高使得煤价的可控程度亦随之提高，煤炭产能的释放与否尽在有关部门的掌控之中。长期来看，动力煤市场已经进入筑底期，做空不是长线策略，未来还需要关注政策的变化来调整交易策略。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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