宝城期货：郑商所动力煤期价阶段性顶部已经形成

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月25日的《期货日报》：
快速走高的港口煤炭库存对下水煤价格构成压力，龙头煤企下调价格的示范效应逐渐蔓延。今冬明春，沿海动力煤现货市场不再具备上行动力，动力煤期货市场阶段性顶部已经形成，资金流出迹象明显。
据中国煤炭工业协会副会长姜智敏介绍，尽管具体数据尚未公布，但2016年我国煤炭行业去产能超额完成任务已成定局，至少化解了2.5亿吨过剩产能。煤炭行业去产能工作取得的成绩斐然，而且煤炭行业垄断程度提高使得煤价的可控程度亦随之提高，煤炭产能的释放与否尽在有关部门的掌控之中。长期来看，动力煤市场已经进入筑底期，做空不是长线策略，未来还需要关注政策的变化来调整交易策略。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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