台湾股市：收微升但周线收高1.7%，美股休市亚股清淡以对

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月25日 - 台湾股市周五收盘微升，周线收升1.7%。分析师表示，美股周四 因感恩节休市，亚股交投落于清淡，今日台股类股间呈现良性的轮动，全日没有太大的震荡 ，交投落入观望。 台湾加权股价指数 收涨0.08%,至9,159.07点；今日成交初值 为582.3 9亿台币，上交易日修正后为653.98亿。 〞今天10点过后台股交投变成一条直线，都是小涨。〞台新投顾协理黄文清说。 美国股市周四因感恩节休市一日。 他也表示，美国年底升息的脚步确立，今日支撑台股小升主要是金融股及钢铁股的上涨 。未来预期台股未来将会是〞非电子股优于电子股，小型股优于大型股〞的格局。至于12月 初的意大利公投则是全球金融市场的变数。目前估计台股将会在季线--9,160点的上、下100 点震荡的格局。 台新台湾中小基金经理人王仲良则认为，受到资金回流美股、外资持续卖超，以及量能 不济的因素，台股短期仍以箱型整理格局为主。但就过去经验来看，每年年底至隔年第一季 向来有季节性作梦行情，建议台股短线有较大拉回可找买点。 本地时间13:49，亚洲主要股市小幅升跌不一，MSCI亚太明晟指数 涨0. 43%。他们也预估，下交易日台股料在9,050-9,250点间盘整。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。