台湾股市：收微升但周线收高1.7%，美股休市亚股清淡以对

路透台北11月25日 - 台湾股市周五收盘微升，周线收升1.7%。分析师表示，美股周四 因感恩节休市，亚股交投落于清淡，今日台股类股间呈现良性的轮动，全日没有太大的震荡 ，交投落入观望。 台湾加权股价指数 收涨0.08%,至9,159.07点；今日成交初值 为582.3 9亿台币，上交易日修正后为653.98亿。 〞今天10点过后台股交投变成一条直线，都是小涨。〞台新投顾协理黄文清说。 美国股市周四因感恩节休市一日。 他也表示，美国年底升息的脚步确立，今日支撑台股小升主要是金融股及钢铁股的上涨 。未来预期台股未来将会是〞非电子股优于电子股，小型股优于大型股〞的格局。至于12月 初的意大利公投则是全球金融市场的变数。目前估计台股将会在季线--9,160点的上、下100 点震荡的格局。 台新台湾中小基金经理人王仲良则认为，受到资金回流美股、外资持续卖超，以及量能 不济的因素，台股短期仍以箱型整理格局为主。但就过去经验来看，每年年底至隔年第一季 向来有季节性作梦行情，建议台股短线有较大拉回可找买点。 本地时间13:49，亚洲主要股市小幅升跌不一，MSCI亚太明晟指数 涨0. 43%。他们也预估，下交易日台股料在9,050-9,250点间盘整。(完)