《中国报摘》--其他报纸重要消息11月25日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**上海证券报**
--赣能股份 公告称，下属分公司江西赣能丰城三期发电厂在建项目的施工平台倒塌事故不会对公司当期经营业绩产生重大影响。不过，该事故将给三期项目的重新开工建设时间带来不确定性。
**第一财经日报**
--中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，央行正考虑推出一套中国金融机构和企业对外投资过程中环境风险管理的自愿原则，提醒对外投资的金融机构和企业必须要考虑环境风险的因素，必须要采用相应的绿色金融的工具等。
**21世纪经济报道**
--中国平安产险与整车运力调度平台运满满合作，双方将为500万重卡司机市场提供基于用户场景与需求的创新保险解决方案。
--百度 近日宣布，包括知道、百度百科、贴吧等在内的内容平台--百家号将在明年累计向内容生产者分成100亿元人民币。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。