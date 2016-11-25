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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 08:52 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月25日

**上海证券报**

--赣能股份 公告称，下属分公司江西赣能丰城三期发电厂在建项目的施工平台倒塌事故不会对公司当期经营业绩产生重大影响。不过，该事故将给三期项目的重新开工建设时间带来不确定性。

**第一财经日报**

--中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，央行正考虑推出一套中国金融机构和企业对外投资过程中环境风险管理的自愿原则，提醒对外投资的金融机构和企业必须要考虑环境风险的因素，必须要采用相应的绿色金融的工具等。

**21世纪经济报道**

--中国平安产险与整车运力调度平台运满满合作，双方将为500万重卡司机市场提供基于用户场景与需求的创新保险解决方案。

--百度 近日宣布，包括知道、百度百科、贴吧等在内的内容平台--百家号将在明年累计向内容生产者分成100亿元人民币。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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