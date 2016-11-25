台湾债市：10年增额券殖利率续收跌，买盘信心渐稳进场持券

* 10年公债殖利率再度由升转跌，买盘信心渐稳 * 冷券市场有买盘激励信心 * 下周一105/11R殖利率区间料在1.25-1.35% 路透台北11月25日 - 台湾指标10年增额公债105/11R 发行前交易殖利率 周五收盘再度由升转跌。交易员称，虽然美债在今日亚洲电子盘走势偏空，但台债买盘信心 恢复进场持券，殖利率终场连二跌。 他们指出，上日冷券市场中20年券出现成交在1.785%、金额10亿台币，市场猜测这可能 出自于大型银行的买盘进场，对盘势有稳定军心的作用。 〞台债前波殖利率弹很高，今天弹高回档是合理的，而且台币的资金也还是偏多。〞一 小型商银交易员说。 他表示，虽然近期货币市场资金趋紧，短率走扬，但相信这一切都是在央行的控管当中 。在此波外资汇出的行情中，央行有意让本地台币短率走高很合理，长期台币宽裕的现况应 不会改变。中期看来，也受惠台币资金充裕，台债殖利率走高幅度料应有限。 交易员大多认为，近期空头气焰和缓，只不过目前尚不能确定这是多单进场，或是空单 进场回补的结果。但只要美债殖利率不再创高位，对台债有止稳的功效。 〞利空测试没有转弱，但利多测试卖压出来，横盘整理的机会大一点。〞一位大型证券 商交易员说。 也有交易员认为，本周复兴航空 无预警宣布解散并停航，市场也联想在两岸 关系冻结下，是否另有相关产业撑不过农历年关，或许更糟引发系统风险，这亦是观察本地 经济复苏脚步的重要因素。 他们预估，下周一105/11R期公债交易区间料在1.25-1.35%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11R -1.11 1.2600 1.2600-1.3093 71.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 没有成交 5 105/13 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)